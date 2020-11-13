В Киеве водитель такси въехал в остановку и сбил насмерть двоих человек

41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя жительница Киева скончалась в карете скорой помощи после того, как в остановку въехало такси. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что водитель уснул за рулем.

Сегодня утром в Киеве на улице Кольцевая дорога автомобиль такси вылетел на тротуар и сбил четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Киеве.

"Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля Hyundai Sonata столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Elantra, выехал на автобусную остановку и врезался в киоск", – говорится в сообщении.

В результате ДТП 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя жительница умерла в карете скорой помощи. Еще два человека госпитализированы.

Тест показал, что водитель такси – мужчина 1997 года рождения – был трезв. Его задержали.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами ,управляющими транспортными средствами".

Мужчине грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook написал, что, по предварительным данным, водитель, который "в погоне за заработком перерабатывал за рулем", просто уснул.