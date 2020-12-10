Взрыв в Бейруте. Суд в Ливане обвинил экс-премьера и трех министров в преступной халатности

Бывший премьер-министр Ливана Хасан Диаб и экс-министры финансов, транспорта и общественных работ будут вызваны на допрос в качестве обвиняемых по делу о взрыве в морском порту Бейрута 4 августа, сообщает Al Jazeera.

Экс-премьер-министру Ливана Хасану Диабу и трем бывшим министрам его правительства были предъявлены обвинения в халатности, приведшей к гибели сотен и ранениям тысяч людей в результате взрыва в порту Бейрута в августе этого года. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в судебной системе.

Судья, ведущий процесс, сегодня предъявил обвинения Диабу, бывшим министру общественных работ, транспорта и министру финансов в преступной халатности.

Ранее суд допрашивал экс-чиновников в качестве свидетелей, теперь они будут вызваны на допрос в качестве обвиняемых.

В ответ Диаб заявил, что у него "совесть чиста". Он сказал, что таким образом суд нарушил конституцию, так как в парламенте страны есть специализированный суд для судебного разбирательства по делам высокопоставленных чиновников. Телеканал сообщает, что суд обращался к парламенту по этому вопросу, однако там отказались рассматривать дело.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа. Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил он.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана.