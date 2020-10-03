ГОРДОН
 
 
МИР

В Ливане заочно арестовали двух россиян из-за взрыва в Бейруте

Ордера на арест были выданы на российского бизнесмена и владельца судна Rhosus, которое перевозило взорвавшуюся селитру, Игоря Гречишина и капитана этого судна Бориса Прокошева, отмечает Al Jazeera.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа
Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа
Фото: EPA

Ливанский суд выдал ордер на заочный арест двух граждан России по делу о взрыве в Бейруте. Об этом 1 октября сообщило Национальное информационное агентство Ливана.

Арест был выдан на российского бизнесмена и владельца судна Rhosus, которое перевозило взорвавшуюся селитру, Игоря Гречишина и капитана этого судна Бориса Прокошева, уточняет Al Jazeera.

Судья передал документы прокурору, который передаст на их основании Интерполу запрос на арест россиян. В агентстве отмечают, что для встречи с Гречушкиным на Кипр отправилась делегация представителей безопасности.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа. Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил он.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана

Теги: Россия, Ливан, арест, Бейрут, взрыв в порту Бейрута
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала G
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
"С ушками хорошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
"С ушками хорошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS