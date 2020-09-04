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Сердцебиение под руинами. Спасатели надеются найти выжившего через месяц после взрыва в порту Бейрута

3 сентября приборы зарегистрировали биение сердца под развалинами жилого здания недалеко от порта Бейрута. Не исключено, что кому-то удалось выжить, проведя месяц в руинах, считают спасатели.

Ливанские и чилийские спасатели работают на развалинах дома в районе Мар-Михаэль
Ливанские и чилийские спасатели работают на развалинах дома в районе Мар-Михаэль
Фото: ЕРА

Спасатели в Бейруте ведут поиски живого человека под обломками здания, разрушенного взрывом в порту, который произошел 4 августа. Об этом сообщает ВВС.

2 сентября чилийская спасательная команда проходила мимо развалин жилого дома в районе Мар-Михаэль недалеко от порта, когда собака подала сигнал о том, что внутри находится человек. Утром 3 сентября пес вновь подал тот же знак.

Группа применила сканер, регистрирующий дыхание и сердцебиение на большой глубине. После этого чилийцы начали раскапывать щебень, надеясь обнаружить выжившего. Время от времени звучали призывы к тишине, чтобы команда могла слушать звуки из-под руин.

К дому прибыли ливанские военные, пожарные и спасатели-добровольцы. Красный Крест установил палатки и прожекторы.

Поиски продолжались и 4 сентября. Как сообщил AFP координатор спасательных операций Николас Сааде, сигналы сканера свидетельствуют, что пульс предполагаемого выжившего значительно замедлился.

Рекорд выживания под развалинами был установлен в 2005 году. Жительница Пакистана провела более двух месяцев на кухне своего дома, не имея возможности выбраться из-под руин после сильного землетрясения, писало ВВС

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали 220 человек. Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана.

Теги: Ливан, Чили, спасатели, собаки, Бейрут, взрыв в порту Бейрута
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