В порту Бейрута затонул круизный лайнер

После мощного взрыва, который прогремел в Бейруте 4 августа, был сильно поврежден туристический корабль Orient Queen, двое членов экипажа погибли. Сегодня судно полностью ушло под воду.

Orient Queen во время взрыва был пришвартован в порту Бейрута Фото: ЕРА (архив)

Круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской компании Abu Mari Lines, полностью затонул в порту Бейрута утром 5 августа. Об этом со ссылкой на агентство NNA сообщил ливанский телеканал Al-Manar.

Погибли двое членов экипажа, семь моряков травмированы.

Владельцы судна рассказали, что после взрыва 4 августа обшивка судна была повреждена, внутрь начала поступать вода. Orient Queen затонул там же, где был пришвартован.

Круизный лайнер был построен в 1989 году.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. получили травмы.