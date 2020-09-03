Взрыв в Бейруте. Возле порта обнаружили еще 4 тонны взрывоопасных веществ

Инженерное подразделение армии Ливана обнаружило четыре склада за пределами гавани вблизи въезда №9, сообщили в пресс-службе армии Ливана.

В Бейруте возле порта, где в начале августа прогремел мощный взрыв, обнаружили склады, на которых хранится еще более 4 тонн взрывоопасного нитрата аммония. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе армии Ливана.

"По запросу таможенной службы порта Бейрута инженерное подразделение армии Ливана обнаружило четыре склада за пределами гавани вблизи въезда №9. Выяснилось, что на складах хранится 4350 кг нитрата аммония", – говорится в сообщении.

По информации "Эль-Нашра" директор морской гавани Басем Кейси заявил, что призвал компетентные органы вывезти взрывчатые вещества. Он отметил, что подаст иск в суд против владельцев взрывоопасных веществ, которые все еще находятся на территории порта.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил он.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана.

19 августа Украина отправила в Ливан гуманитарную помощь.