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Украина отправила гуманитарную помощь Ливану

Украина отправила в пострадавшую от взрывов столицу Ливана Бейрут продовольствие и медикаменты, сообщило Министерство иностранных дел.

Украина отправила помощь Ливану
Украина отправила помощь Ливану
Фото: mfa.gov.ua

Украина отправила гуманитарную помощь Ливану, где 4 августа произошли взрывы. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В столицу страны Бейрут отправили продовольствие и медикаменты.

"Украина не может остаться в стороне в тяжелые времена, которые сейчас переживает дружественный нам ливанский народ. Украинская гуманитарная помощь Ливану – это наш вклад в совместные усилия международного сообщества, направленные на преодоление последствий этой ужасной трагедии", - сказал замминистра иностранных дел Дмитрий Сеник.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил он.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана.

Теги: Украина, Ливан, МИД Украины, взрыв в порту Бейрута
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