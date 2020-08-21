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21 августа, 2020
 
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"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута

Американская певица Дженнифер Лопес призвала подписчиков купить футболки с надписью "Восстать из пепла", пообещав направить вырученные средства в фонд поддержки людей, пострадавших от взрывов в Бейруте.

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Лопес: Присоединяйтесь, чтобы помочь жителям Бейрута
Лопес: Присоединяйтесь, чтобы помочь жителям Бейрута
Фото: jlo / Instagram

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес на своей странице в Instagram 21 августа заявила о благотворительной инициативе для оказания помощи жителям Бейрута (Ливан), которые пострадали во время взрывов 4 августа. 

Певица опубликовала свое фото в белой футболке с надписью "Восстать их пепла", заявив, что все средства, вырученные от продажи лимитированной серии этих футболок, будут переведены в благотворительный фонд, оказывающий поддержку пострадавшим.

"Присоединяйтесь, чтобы помочь пострадавшим в разрушительной трагедии жителям Бейрута", – призвала подписчиков певица. 

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил он.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана

19 августа Украина отправила в Ливан гуманитарную помощь.

Теги: Дженнифер Лопес, Бейрут, взрывы, взрыв в порту Бейрута
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