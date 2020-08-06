Бульвар Шоубиз
 
06 августа, 2020
 
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"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке

Американская певица Дженнифер Лопес разместила в сети серию снимков, на которых запечатлена в компании жениха Алекса Родригеса и своих детей.

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Лопес: Носить маски значит проявлять заботу
Лопес: Носить маски – значит проявлять заботу
Фото: jlo / Instagram

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фотографии, сделанные во время семейной прогулки в парке. 

На фото певица запечатлена в блестящей маске, в то время как члены ее семьи выбрали для себя маски черного цвета. 

"Мы носим маски, чтобы защитить себя и других. Носить маски – значит проявлять заботу", – написала она. 

"Умно и стильно", – оценили выбор певицы ее поклонники.

C бейсболистом Алексом Родригесом Лопес познакомилась в 2017 году. В начале апреля во время онлайн-интервью с американской телеведущей Эллен Дедженерес Лопес заявила, что вынуждена отменить запланированную на лето церемонию бракосочетания со своим избранником. По словам Лопес, все приготовления к будущей свадьбе в настоящее время приостановлены из-за карантина. 

До знакомства с Лопес Родригес был женат на сценаристке Синтии Сертес, в браке с которой у него родилось две дочери – Наташа (2004) и Элла (2008). 

В браке с певцом Марком Энтони в 2008 году Лопес родила двойняшек – сына Макса и дочь Эмми (2008).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 6 августа превысило 18 млн, из них почти 707 тыс. умерли.

Теги: США, Дженнифер Лопес, Алекс Родригес, пандемия, коронавирус
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