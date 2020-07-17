"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото

Американская певица Дженнифер Лопес показала прическу с "детскими волосами".

50-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фото с двумя пучками на макушке.

"Детские волосы и кролики" – написала она.

"Детскими волосами" называют пушок, который отрастает по контуру роста волос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Baby hairs and moñitos * Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 16 Июл 2020 в 5:03 PDT

Пдисчики оценили новый образ певицы.

"Всегда молодая", – написал dayookeniyi.

"Детское личико", – прокомментировала wioletta_pawluk.

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".