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19 июня, 2020
 
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"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи

Американская актриса Дженнифер Лопес анонсировала музыкальную премьеру – певица обнародовала снимки, сделанные во время работы в студии звукозаписи.

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Лопес: Не могу дождаться когда вы наконец-то услышите, над чем мы работаем
Лопес: Не могу дождаться когда вы наконец-то услышите, над чем мы работаем

Американская певица Дженнифер Лопес в Instagram разместила фото, на которых запечатлена в студии звукозаписи.

Певица позирует перед камерой в белой майке и кожаных шортах цвета карамели. 

"Пришло лето, и мы готовим для вас кое-что "вкусненькое", – заинтриговала она. 

"Не могу дождаться момента, когда вы наконец-то услышите, над чем мы работаем", – спустя несколько часов после публикации первого анонса усилила интригу Лопес. 

Дженнифер Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. Популярность пришла к ней после выступлений в составе танцевального коллектива Fly Girl. Первую главную роль Лопес сыграла в фильме о певице Селене в 1997 году, после чего была номинирована на "Золотой глобус".

В качестве певицы Лопес дебютировала в 1999 году, выпустив альбом On the 6.

Лопес была трижды замужем. В браке с певцом Марком Энтони в 2008 году Лопес родила двойняшек – сына Макса и дочь Эмми. В настоящее время актриса помолвлена с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Пара познакомилась в 2017 году.

Теги: музыка, Дженнифер Лопес, певица, альбом
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