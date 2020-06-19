"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи

Американская актриса Дженнифер Лопес анонсировала музыкальную премьеру – певица обнародовала снимки, сделанные во время работы в студии звукозаписи.

Лопес: Не могу дождаться когда вы наконец-то услышите, над чем мы работаем

Американская певица Дженнифер Лопес в Instagram разместила фото, на которых запечатлена в студии звукозаписи.

Певица позирует перед камерой в белой майке и кожаных шортах цвета карамели.

"Пришло лето, и мы готовим для вас кое-что "вкусненькое", – заинтриговала она.

"Не могу дождаться момента, когда вы наконец-то услышите, над чем мы работаем", – спустя несколько часов после публикации первого анонса усилила интригу Лопес.

Дженнифер Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. Популярность пришла к ней после выступлений в составе танцевального коллектива Fly Girl. Первую главную роль Лопес сыграла в фильме о певице Селене в 1997 году, после чего была номинирована на "Золотой глобус".

В качестве певицы Лопес дебютировала в 1999 году, выпустив альбом On the 6.

Лопес была трижды замужем. В браке с певцом Марком Энтони в 2008 году Лопес родила двойняшек – сына Макса и дочь Эмми. В настоящее время актриса помолвлена с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Пара познакомилась в 2017 году.