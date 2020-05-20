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21 мая, 2020
 
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"Кто этот парень?" Лопес сделала селфи в домашнем спортзале. Поклонников смутил мужчина, случайно оказавшийся в кадре

Американская певица Дженнифер Лопес озадачила фолловеров снимком, на котором был запечатлен незнакомец в маске.

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Лопес родилась в Нью-Йорке в 1969 году
Лопес родилась в Нью-Йорке в 1969 году
Фото: jlo / Instagram

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес обнародовала в Instagram снимок, сделанный во время тренировки в домашнем спортзале.

Фолловеры артистки обратили внимание, что на фото также запечатлен незнакомец. Если увеличить изображение, в районе правого плеча певицы можно увидеть лицо мужчины.

"Кто этот связанный парень на заднем фоне", – удивились подписчики Лопес.

"Да, я тоже его вижу", – прокомментировали публикацию певицы фолловеры.

Лопес оставила вопросы фанов без ответа.

Дженнифер Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. Популярность пришла к ней после выступлений в составе танцевального коллектива Fly Girl. Первую главную роль Лопес сыграла в фильме о певице Селене в 1997 году, после чего была номинирована на "Золотой глобус".

В качестве певицы Лопес дебютировала в 1999 году, выпустив альбом On the 6.

Лопес была трижды замужем. В браке с певцом Марком Энтони в 2008 году Лопес родила двойняшек – сына Макса и дочь Эмми. В настоящее время актриса помолвлена с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Пара познакомилась в 2017 году.

Теги: США, Дженнифер Лопес, актриса
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