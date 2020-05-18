"Такие милашки". Лопес обнародовала снимки с женихом

По словам американской певицы Дженнифер Лопес, во время кризиса важно покрепче обнимать тех, кого очень сильно любишь.

Лопес и Родригес из-за карантина перенесли свадьбу, которая была запланирована на лето Фото: jlo / Instagram

Американская певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram черно-белые снимки с женихом, бейсболистом Алексом Родригесом.

На снимках Родригес запечатлен читающим газету, на первой полосе которой сообщается, что в США увеличилось количество безработных. Лопес, прижавшись щекой к его щеке, обнимает Родригеса за плечи.

"Когда заголовки газет выглядят вот так, важно крепче обнять тех, кого любишь, и сказать им об этом", – подписала публикацию певица.

"Милые", – отреагировали на совместные фото Лопес и Родригеса фолловеры.

"Такие милашки", – комментируют публикацию подписчики Лопес.

Лопес была трижды замужем. В браке с певцом Марком Энтони в 2008 году Лопес родила двойняшек – сына Макса и дочь Эмми. В настоящее время актриса помолвлена с Родригесом. Пара познакомилась в 2017 году.

До знакомства с Лопес Родригес был женат на сценаристке Синтии Сертес, в браке с которой у него родилось две дочери – Наташа (2004) и Элла (2008).

В начале апреля во время онлайн-интервью с американской телеведущей Эллен Дедженерес Лопес заявила, что вынуждена отменить запланированную на лето церемонию бракосочетания с Родригесом. По словам Лопес, все приготовления к будущей свадьбе в настоящее время приостановлены из-за карантина.

В начале мая Родригес заявил, что карантин позволил их с Лопес детям сблизиться и лучше узнать друг друга.