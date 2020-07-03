50-летняя Лопес засветила ягодицы в концертном ролике. Видео

Американская певица Дженнифер Лопес обнародовала ролик, снятый во время ее концертов в рамках тура It's My Party.

50-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram эпизод своего выступления. В ролике она танцует в ботфортах и боди со стрингами, демонстрируя ягодицы.

"Выступая в эти выходные, как... Почти год назад сегодня!" – написала она и отметила пост хештегом с названием своего коцертного тура – It's My Party.

Поклонники певицы заявили, что скучают по ее концертам, и отметили, что они были незабываемыми.

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".