Лопес сделала селфи-видео своей пятой точки

Американская певица Дженнифер Лопес обнародовала ролик, в котором демонстрирует крупным планом фигуру в купальнике.

50-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram селфи-видео, в котором показала свою пятую точку. Для ролика Лопес позировала в белом купальнике.

"Никто не любит тенистый пляж", – написала она

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".