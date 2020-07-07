Лопес с Родригесом купили особняк в Калифорнии за $1,4 млн

Американская актриса Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес заплатили $1,4 млн за особняк в Калифорнии, который был возведен в 1948 году.

Американская актриса Дженнифер Лопес и ее жених, бейсболист Алекс Родригес приобрели дом в Калифорнии, в котором имеется гостиная, столовая, три спальни и две ванных комнаты, сообщает Variety.

Пара заплатила за недвижимость $1,4 млн. Издание предполагает, что дом был куплен для одного из родственников пары, так как выглядит достаточно скромным на фоне их остальной недвижимости.

Редакция Variety также допускает, что покупка дома может быть инвестицией в недвижимость и пара не планирует в него заселяться, так как он слишком мал для их большой семьи – на двоих у Лопес и Родригеса четверо детей.

C Родригесом Лопес познакомилась в 2017 году. В начале апреля во время онлайн-интервью с американской телеведущей Эллен Дедженерес Лопес заявила, что вынуждена отменить запланированную на лето церемонию бракосочетания со своим избранником. По словам Лопес, все приготовления к будущей свадьбе в настоящее время приостановлены из-за карантина.

До знакомства с Лопес Родригес был женат на сценаристке Синтии Сертес, в браке с которой у него родилось две дочери – Наташа (2004) и Элла (2008).

В браке с певцом Марком Энтони в 2008 году Лопес родила двойняшек – сына Макса и дочь Эмми (2008).