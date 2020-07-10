"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах

50-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram бэкстейдж-видео фотосъемки для своего именного бренда обуви.
"Я не могу поверить, что мы уже на полпути к концу года..." – написала она.
Певица отметила, что времена были тяжелыми, и предложила скидку на коллекцию своей именной обуви.
В ролике Лопес предстала в нескольких образах, в каждом из которых показала голые ноги в трусах.
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I can’t believe we’re already halfway through the year.... I know times have been tough and as a gift to all of you for being the best, I have a little code for you to get 50% off my shoe collection... * All you have to do is enter code LOVEJLO for 50% off until 7/15. Head to DSW.com/JLo to shop!!!! * #JLovers
"Королева", – прокомментировали поклонники Лопес ее публикацию.
Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".