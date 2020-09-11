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Видео: Reuters / Facebook

В порту Бейрута большой пожар. Трансляция

10 сентября в порту ливанского Бейрута рядом с местом взрыва, произошедшего в августе, загорелся, по данным минобороны, склад с автомобильными маслами и покрышками. Видео из столицы страны транслировало в Facebook агентство Reuters. Возгорание произошло на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты ливанской армии.

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Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил он.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана

Теги: Ливан, пожар, вертолет, видео, трансляция, Бейрут, взрыв в порту Бейрута
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