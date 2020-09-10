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Рядом с местом взрыва в порту Бейрута вспыхнул пожар, к тушению подключили армию

В порту ливанского Бейрута рядом с местом взрыва, произошедшего в августе, начался пожар на складе, сообщили вооруженные силы Ливана.

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В порту Ливана разгорелся пожар на складе с автомаслами и шинами
В порту Ливана разгорелся пожар на складе с автомаслами и шинами
Фото: ЕРА

Сильный пожар вспыхнул в развалинах порта Бейрута 10 сентября – через 37 дней после того, как мощный взрыв принес значительные разрушения городу. Об этом сообщили представители ливанской армии в Twitter. 

"Пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты ливанской армии", – сообщили военные.

Причину возгорания на данный момент не установили. 

Пользователи Twitter опубликовали видео сильного пожара на территории порта. На кадрах видны языки пламени и столб черного дыма над Бейрутом.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил он.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана

Теги: Ливан, военные, жертвы, Бейрут, взрыв в порту Бейрута
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