Рядом с местом взрыва в порту Бейрута вспыхнул пожар, к тушению подключили армию

В порту ливанского Бейрута рядом с местом взрыва, произошедшего в августе, начался пожар на складе, сообщили вооруженные силы Ливана.

В порту Ливана разгорелся пожар на складе с автомаслами и шинами Фото: ЕРА

Сильный пожар вспыхнул в развалинах порта Бейрута 10 сентября – через 37 дней после того, как мощный взрыв принес значительные разрушения городу. Об этом сообщили представители ливанской армии в Twitter.

"Пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты ливанской армии", – сообщили военные.

Причину возгорания на данный момент не установили.

Пользователи Twitter опубликовали видео сильного пожара на территории порта. На кадрах видны языки пламени и столб черного дыма над Бейрутом.