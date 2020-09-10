Рядом с местом взрыва в порту Бейрута вспыхнул пожар, к тушению подключили армию

Сильный пожар вспыхнул в развалинах порта Бейрута 10 сентября – через 37 дней после того, как мощный взрыв принес значительные разрушения городу. Об этом сообщили представители ливанской армии в Twitter.
"Пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты ливанской армии", – сообщили военные.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * _ * #LebaneseArmy pic.twitter.com/Ej4Y8LKCwp— * * (@LebarmyOfficial) September 10, 2020
Причину возгорания на данный момент не установили.
Пользователи Twitter опубликовали видео сильного пожара на территории порта. На кадрах видны языки пламени и столб черного дыма над Бейрутом.
This is the Beirut port right now. The nightmare continues. Open all your windows and stay away from them. pic.twitter.com/DpjSK1YHYB— Grave Jones (@gravejonesmusic) September 10, 2020
The fire is around the Port area. I’m pacing around the house figuring where the best place to take shelter is. So much for a safe country. So much for an investigation. #Lebanon #BeirutExplosion pic.twitter.com/Ba8dfbpJYW— Tamara Rasamny * * (@tamararasamny) September 10, 2020
#LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people.#Lebanonexplosion #BeirutExplosion #BeirutBlast #Lebanon #beirutexplosions pic.twitter.com/5TIeyxXtST— Siddhant Anand (@JournoSiddhant) September 10, 2020
Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.
Жертвами стали 220 человек.
Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил он.
По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.
По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".
Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана.