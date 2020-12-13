Возле полицейского участка в Пакистане прогремел взрыв, пострадали 25 человек

В пакистанском городе Равалпинди прогремел взрыв, госпитализировали 22 человека. Состояние троих пострадавших, в том числе ребенка, оценивается как критическое.

По меньшей мере, 25 человек получили ранения в результате взрыва около полицейского участника пакистанского города Равалпинди провинции Пенджаб, сообщил местный телеканал Samaa со ссылкой на местную полицию 13 декабря.

Медики госпитализировали 22 человека, троим оказали помощь на месте происшествия. Состояние троих пострадавших, включая ребенка, оценивается как критическое.

Четыре пострадавших были членами одной семьи (двое детей, отец и мать). Они проходили мимо места взрыва возле передвижной торговой точки в 15 метрах от полицейского участка Гяндж Манди. По предварительным данным полиции, взорвалась ручная граната.

Дороги, ведущие к объекту, заблокировали. Ведется расследование происшествия.

Городской полицейский Равалпинди Мухаммад Ахсан Юнас сказал Geo News, что среди версий случившегося нельзя исключать заговор террористов, поскольку жертвами стали мирные жители. По его словам, сейчас выясняется, использовалось ли взрывное устройство с таймером или все же граната.

Юнас допустил, что в инциденте участвовали несколько человек, проезжавших на мотоцикле.