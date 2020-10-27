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В Пакистане во время занятий в мусульманской школе произошел взрыв, есть погибшие и раненые

По данным полиции Пакистана, в медресе в Пешаваре сработало самодельное взрывное устройство, спрятанное в школьной сумке.

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Взрыв произошел, когда в семинарии шли занятия
Взрыв произошел, когда в семинарии шли занятия
Фото: ЕРА

Утром 27 октября в городе Пешавар на севере Пакистана произошел взрыв, жертвами которого стали по меньшей мере восемь человек, более 125 получили ранения. Об этом сообщает местное издание The Express Tribune.

Взрыв произошел в медресе (мусульманская школа) в начале занятий. По данным полиции, сработало самодельное взрывное устройство, находившееся в сумке.

По данным издания, взрывчатку в мусульманскую школу занес перед началом занятий неизвестный мужчина.

В медресе в момент взрыва находилось около 40–50 учащихся.

В местной больнице Xinhua рассказали, что 30 пострадавших госпитализированы, пять из них находятся в критическом состоянии, у них "серьезные ожоговые травмы". Возраст пострадавших учеников – 15–18 лет, некоторые из них получили повреждения, когда подошли к месту спасательных работ.

По данным медиков, у пострадавших во время взрыва в том числе повреждения шариками, которыми было начинено взрывное устройство.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Теги: Пакистан, взрыв, полиция, взрывчатка, больница, мусульмане, Пешавар, жертвы, погибшие, ранение
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