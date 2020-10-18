В США прогремел взрыв в торговом центре, пять человек пострадали

В результате взрыва в торговом центре американского города Харрисонберг пострадали трое студентов университета Джеймса Мэдисона.

В торговом центре американского города Харрисонберг (штат Вирджиния) произошел взрыв. Пострадали пять человек, сообщил 18 октября американский канал ABC News со ссылкой на властей города.

Власти Харрисонбурга заявили, что взрыв произошел около 8.30 утра. На место происшествия прибыли более 70 пожарных.

Всего в результате взрыва пострадали пять человек, трое из которых были студентами университета Джеймса Мэдисона. Университет разъяснил в своем заявлении в Facebook, что студенты получили легкие травмы.

"Эти студенты из группы, в которой примерно 30 человек. Они участвуют в армейской программе подготовки офицеров запаса университета. Студенты участвовали в гонке армии США на десять миль в Харрисонбурге. В это время здание в пределах 30 ярдов [27 метров] от линии старта, взорвалось", – рассказали в учебном заведении

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм отметил в Twitter, что направил сотрудников службы быстрого реагирования и экстренной помощи штата для дополнительной поддержки.

My team and I are closely monitoring the situation in Harrisonburg after a gas explosion this morning.



First responders and firefighters are on the scene, and we have deployed state emergency personnel for additional support. Please avoid the area. — Ralph Northam (@GovernorVA) October 17, 2020

Власти штата следят за ситуацией, написал Нортэм.