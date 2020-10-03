Взрыв в Афганистане унес жизни 15 человек. Власти страны обвинили в теракте талибов

В афганской провинции Нангархар рядом с резиденцией ее губернатора взорвался заминированный автомобиль. Погибли 15 человек, пострадали более 30. Афганские власти обвинили в теракте группировку "Талибан".

На востоке Афганистана взорвался заминированный автомобиль. Погибли 15 человек, более 30 человек получили ранения. Об этом сообщает афганский канал Tolo News 3 октября со ссылкой на информацию властей провинции Нангархар.

По данным представителя местной администрации, взрыв произошел неподалеку от резиденции губернатора провинции Нангархар в округе Ганихил. Сразу после взрыва боевики атаковали здание, но их убили местные силы безопасности.

Афганское правительство обвинило в нападении экстремистскую группировку "Талибан".

Президент Афганистана назвал нападение непростительным преступлением.

"Талибан в сговоре с другими террористическими группами продолжает свою террористическую деятельность, ежедневно убивают мирных жителей и разрушают инфраструктуру", – говорится в заявлении президентского дворца.

Он подчеркнул, что, хотя талибы и подписали соглашение с США, они не выполнили взятых на себя обязательств и лишь прекратили нападения на иностранные войска.