В Афганистане подорвался автомобиль с мирными жителями, погибли семь человек

Три женщины, двое детей и двое мужчин погибли при подрыве автомобиля на дорожной мине в районе Джагату афганской провинции Газни.

В Афганистане в провинции Газни на дорожной мине подорвался автомобиль с мирными жителями. Об этом со ссылкой на местные власти, сообщил канал Al Jazeera 23 августа.

"Три женщины, двое детей и двое мужчин погибли, когда их автомобиль подорвался в районе Джагату провинции Газни", – сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Вахидулла Джумазада.

Канал Al Jazeera подчеркнул, что афганское гражданское население продолжает нести основное бремя насилия в стране, несмотря на усилия по началу мирных переговоров.

В сообщении приводится выдержка из отчета Организации Объединенных Наций за июль, в котором говорится об убийстве 1282 человек и сотни раненых за первые шесть месяцев 2020 года в результате насилия в Афганистане. По заявлению ООН, женщины и дети составляют более 40% общего числа жертв среди гражданского населения.