Талибы напали на военный объект в Афганистане. Это первая атака после заключения соглашения между "Талибаном" и США

Четыре боевика движения "Талибан" и еще 10 человек погибли в результате взрыва и перестрелки в Самангане. Впервые с февраля талибы совершили нападение на правительственный объект в крупном городе.

13 июля возле здания управления Службы безопасности Афганистана в городе Саманган взорвалась машина, за рулем которой находился смертник, после этого трое его вооруженных сообщников напали на объект. Об этом информирует TOLO News.

Жертвами взрыва и перестрелки стали все нападавшие, а также 10 человек, находившихся в здании и возле него. Не менее 50 человек пострадали.

Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за атаку.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что эскалация насилия ставит под угрозу мирный процесс в стране.

Миссия ООН в Афганистане UNAMA осудила атаку, указав, что среди раненых много мирных жителей.

Parties must take all feasible precautions to prevent civilian harm. Initial reports indicate Taliban-claimed car bomb attack on NDS in #Samangan #Afghanistan injured dozens of civilians. UNAMA urges all parties to comply with international humanitarian law and protect civilians. pic.twitter.com/S4nUca2JQa — UNAMA News (@UNAMAnews) July 13, 2020

29 февраля представители США и движения "Талибан" подписали соглашение: американцы обязались начать вывод своих войск, а талибы – возобновить переговоры с официальным Кабулом. TOLO News напоминает, что договор предусматривал прекращение атак "Талибана" в крупных городах, где может пострадать гражданское население. Атака в Самангане стала первой после заключения соглашения.