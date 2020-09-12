Афганистан начал "исторические переговоры" с талибами в Катаре

Стороны переговоров ставят своей целью прекращение войны в Афганистане, в которой погибли десятки тысяч мирных жителей.

Переговоры в Дохе проводятся с целью установить мир в Афганистане Фото: EPA

В столице Катара городе Доха 12 сентября начались исторические мирные переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального исламистского движения "Талибан". Агентство AFP уточняет, что переговоры проходят впервые за почти два десятилетия непрекращающегося насилия в стране.

Глава правительственной делегации, председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла в своем приветственном слове к участникам переговоров сказал, что 12 тыс. мирных жителей были убиты и еще 15 тыс. ранены только после того, как США подписали с талибами соглашение о выводе войск 29 февраля этого года.

Он призвал к немедленному прекращению огня. Но, как сообщает АFP, его просьба осталась без ответа соучредителя движения "Талибан" муллы Абдула Гани Барадара, который не упомянул о перемирии в своем вступительном слове. Барадар вместо ответа Абдулле повторил послание повстанцев о том, что Афганистаном нужно управлять по исламским законам.

Кабульский переговорщик Хабиба Сараби сказал AFP, что начало переговоров было "очень позитивным".

Спецпредставитель Вашингтона по афганскому урегулированию Залмай Халилзад, который вел переговоры с "Талибаном", сказал, что график вывода иностранных войск из Афганистана к маю остается в силе и что до этого он хотел бы добиться полного прекращения огня.

На церемонии открытия переговоров выступили многие из международных участников конфликта в Афганистане, в том числе генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и глава НАТО Йенс Столтенберг. Последний призвал стороны воспользоваться этой исторической возможностью и развить успехи, достигнутые огромными жертвами.

I welcome the announcement that #Afghanistan peace negotiations will begin on Sept 12. All parties should seize this historic opportunity & build on the gains made with so much sacrifice. #NATO remains committed to Afghanistan's long-term security. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 10, 2020

Государственный секретарь США Майк Помпео также выступил с докладом в субботу и призвал стороны диалога в Дохе добиться политического урегулирования в Афганистане.

"Талибан" должен воспользоваться этой возможностью, чтобы добиться политического урегулирования и достичь всеобъемлющего и постоянного прекращения огня, чтобы положить конец 40-летней войне. Эти усилия должны возглавляться афганцами", – говорится в его заявлении в Twitter.

Met with Taliban Political Deputy Mullah * Beradar * to welcome the launch of Afghan peace negotiations. The Taliban * must seize this opportunity * to forge a political settlement * & reach a comprehensive & permanent ceasefire to end 40 years of war. This effort must be Afghan led. pic.twitter.com/i7AUlGsBGz — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 12, 2020

В 2001 году США вместе с союзниками начали в Афганистане операцию против радикального исламистского движения "Талибан", поводом для которой послужили террористические атаки в Америке 11 сентября. В конце 2014 года из Афганистана вывели большую часть иностранных войск.

В августе 2017 года телеканал Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал новую стратегию в отношении Афганистана. Глава Белого дома заявил, что быстрый выход армии США из Афганистана создаст вакуум, который террористы "мгновенно заполнят". В ответ "Талибан" потребовал от Трампа вывести войска из Афганистана.

30 июня 2018 года Афганистан прекратил перемирие с боевиками террористической организации "Талибан" и возобновил военную операцию, заявил президент страны Ашраф Гани.

21 декабря 2018 года агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщало, что Пентагон планирует вывести до половины из 14 тыс. американских военных, которые служат в Афганистане.

26 января 2019 года агентство Reuters написало, что официальные представители талибов согласовали с американскими переговорщиками проект мирного соглашения, предусматривающий вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.