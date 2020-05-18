Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Афганистане больше не два президента. Гани и Абдулла договорились о разделении власти

После президентских выборов, которые состоялись в Афганистане в сентябре 2019 года, и Ашраф Гани, и Абдулла Абдулла назвали себя избранными президентами и в марте провели церемонии инаугурации. 17 мая политики подписали соглашение о выходе из политического кризиса и разделении власти.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Абдулла и Гани 17 мая договорились о разделении власти
Абдулла и Гани 17 мая договорились о разделении власти
Фото: EPA

Президент Афганистана Ашраф Гани и его оппонент Абдулла Абдулла 17 мая подписали соглашение о выходе из политического кризиса, сообщил телеканал TOLOnews

Соглашение предусматривает разделение власти: Гани остается президентом, а Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, члены его команды получат 50% мест в правительстве.

Политический кризис в Афганистане начался после президентских выборов, которые состоялись в сентябре 2019 года. Пересчет голосов продолжался до декабря. По итогам выборов Гани был объявлен переизбранным президентом, но Абдулла обвинил оппонента в фальсификациях и не согласился с результатом голосования. В итоге и Гани, и Абдулла объявили себя президентами и в один день, 9 марта 2020 года, провели церемонии инаугурации в соседних дворцах. 

Гани назвал подписание документа историческим, сообщила пресс-служба президента. "Мы показали, что без посредничества международных друзей можем находить фундаментальные решения", – сказал он. 

Телеканал Al Jazeera отметил, что в рамках своих полномочий Абдулла будет отвечать за переговоры с талибами.

"Ни один человек или группа не могут навязать свою волю силой или вопреки национальным интересам. Мы не можем позволить себе упускать возможности и доброжелательность международного сообщества, особенно для достижения справедливого и всеобъемлющего мира путем переговоров. Я обещаю сделать все возможное, чтобы работать со всеми сторонами", – написал Абдулла в Twitter после подписания соглашения. 

Телеканал Voice of America отметил, что соглашение было подписано под давлением США, которые опасались, что длительный кризис может сорвать реализацию мирного соглашения с талибами, подписанного в феврале. Америка сократила помощь Афганистану на $1 млрд в 2020 году и пригрозила сократить еще на такую же сумму, если Гани и Абдулла не достигнут взаимопонимания. 

Подписанное между "Талибаном" и США соглашение предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников. Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев. 

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории страны. С 2009 года, когда миссия ООН по содействию Афганистану начала документировать потери, в стране в результате боевых действий погибло более 100 тыс. человек, сообщил телеканал Al Jazeera

Теги: Афганистан, Талибан, талибы, Ашраф Гани, Абдулла Абдулла
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS