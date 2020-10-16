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В США произошли взрывы на катере с пассажирами

В результате взрывов и пожара на прогулочном катере в американском штате Флорида пострадали 13 человек.

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Катер загорелся
Катер загорелся
Скриншот: WPLG Local 10 / YouTube

15 октября в американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) произошла серия взрывов на прогулочном катере, на котором находился 21 пассажир. Об этом проинформировала телекомпания CNN.

После взрывов катер загорелся.

Власти сообщают о 13 пострадавших, они получили ожоги разной степени тяжести. Два пациента находятся в критическом состоянии.

Начальник пожарно-спасательного батальона Форт-Лодердейла Стивен Голан рассказал, что инцидент произошел во время прохода катера по реке Нью-Ривер.

Причина инцидента пока не названа, ее обстоятельства изучают специалисты.

CNN отмечает, что речь идет о катере Wellcraft длиной 12,5 метра.

ВИДЕО
Видео: CBS Miami / YouTube
Теги: США, пожар, взрыв, Флорида, катер, пострадавшие, взрывы, пассажиры
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