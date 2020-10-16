В США произошли взрывы на катере с пассажирами

15 октября в американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) произошла серия взрывов на прогулочном катере, на котором находился 21 пассажир. Об этом проинформировала телекомпания CNN.
После взрывов катер загорелся.
Власти сообщают о 13 пострадавших, они получили ожоги разной степени тяжести. Два пациента находятся в критическом состоянии.
Начальник пожарно-спасательного батальона Форт-Лодердейла Стивен Голан рассказал, что инцидент произошел во время прохода катера по реке Нью-Ривер.
Причина инцидента пока не названа, ее обстоятельства изучают специалисты.
CNN отмечает, что речь идет о катере Wellcraft длиной 12,5 метра.