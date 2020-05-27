ВМС Украины испытали новый артиллерийский катер. Фоторепортаж
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Министерство обороны Украины провело испытания технических возможностей одного из новых артиллерийских катеров, сообщили в МО 27 мая.
Среди задач, которые выполнил экипаж катера, была проверка автоматической системы защиты от наведения оружия противника. Оснащение судна позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью "тепловых ловушек", они срабатывают в автоматическом режиме.