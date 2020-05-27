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ВМС Украины испытали новый артиллерийский катер. Фоторепортаж

Сегодня 14.26
Министерство обороны Украины провело испытания технических возможностей одного из новых артиллерийских катеров, сообщили в МО 27 мая. Среди задач, которые выполнил экипаж катера, была проверка автоматической системы защиты от наведения оружия противника. Оснащение судна позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью "тепловых ловушек", они срабатывают в автоматическом режиме.
Теги: ВМС Украины, министерство обороны РФ, артиллерия
 

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