Военно-морским силам Украины передали отремонтированный катер "Никополь"

Пострадавший из-за обстрела российскими силовиками украинский катер "Никополь" ремонтировали с февраля по май, не прекращая работы, несмотря на карантин, отметили в "Укроборонпроме".

Катер "Никополь" Военно-морских сил Украины, который был обстрелян российскими силовиками осенью 2018 года, отремонтировали и передали ВМС. Об этом 29 мая проинформировал государственный концерн "Укроборонпром".

"Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод" восстановило боеспособность малого бронированного артиллерийского катера "Никополь", возвращенного из плена россиян. Катер уже прошел военную приемку и оставил акваторию завода", – говорится в сообщении.

Катер начали ремонтировать в феврале 2020 года и не прекращали работы, несмотря на карантин из-за коронавирусной инфекции.

"За это время специалисты Николаевского судостроительного завода провели ремонт наружной обшивки подводной части катера, винто-рулевых комплексов, протекторной защиты, донно-бортовой арматуры и судовых систем и оборудования. Кроме того, на заводе восстановили электросистемы и электрооборудование МБАК, выполнили покраску катера", – рассказали в "Укроборонпроме".

Директор завода Валерий Калашников заявил, что "Никополь" направился к пункту постоянной дислокации и готов к выполнению боевых задач.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Дело против них в РФ не закрыли.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия вернула корабли без каких-либо условий.

Начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что корабли были разграблены. "Как военный человек, я могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли, этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", – добавил он.

25 ноября Зеленский заявил, что Украина формирует списки пропавшего оборудования и передаст их РФ. "Она обязательно нам это вернет", – уверен президент.

По предварительной оценке, сумма убытков, причиненных Россией трем кораблям ВМС ВСУ, составляет не менее 55,5 млн грн, сообщал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.