В Бейруте прогремел мощный взрыв, есть погибшие

Генеральный секретарь Красного Креста в Ливане Джордж Киттана сообщил, что число жертв взрыва увеличилось до четырех человек. Изначально сообщалось о двух погибших и десятках раненых.

В столице Ливана Бейруте вечером 9 октября произошел взрыв в районе Тавик-Джиде, десятки человек ранены, четверо погибли. Об этом сообщает Lebanon24.

По информации издания, взорвался бак с топливом, после чего произошло возгорание.

Изначально сообщалось о двух погибших и нескольких десятках раненых. Позже генеральный секретарь Красного Креста в Ливане Джордж Киттана сообщил, что число жертв взрыва увеличилось до четырех человек.

Телеканал LBCI сообщил, что среди жертв могут быть дети.

По информации СМИ, правоохранители задержали владельца местного склада, на котором хранилось дизельное топливо. Владелец признал, что взрыв вызван дизельным топливом, которое использовала его компания по производству мобильных телефонов и зарядных устройств.

Очевидцы происшествия опубликовали видео в социальных сетях.

В августе в порту Бейрута произошел мощный взрыв. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа. Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил он.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана.