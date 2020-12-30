Взрыв в аэропорту Йемена. Известно о более 20 погибших и 50 раненых

Число погибших в результате взрыва в аэропорту йеменского города Аден возросло до 22 человек, пишет газета министерства здравоохранения Йемена.

Жертвами взрыва в аэропорту Адена стали уже 22 человека, ранены более 50, в том числе представитель Красного Креста. Об этом сообщил арабский телеканал Al Arabyya со ссылкой на данные министерства здравоохранения Йемена.

Правительство Йемена возложило ответственность за взрыв в аэропорту Адена на хуситское движение "Ансар Аллах" и стоящий за ним Иран.

"Мы хотим заверить наш народ, что все члены кабинета министров в порядке. Этот трусливый теракт, устроенный поддерживаемыми Ираном хуситами, не помешает нам исполнять свои обязанности. Наши жизни не будут представлять большую ценность, чем жизни йеменцев", – написал в Twitter министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни.

We assure our ppl that all cabinet members r safe, &cowardly terrorist attack by Iran-backed Houthi militia on Aden airport will not deter us fm our duty & our life isn’t more valuable than other Yemenis.

May Allah have mercy on souls of martyrs, &wish fast recovery 4injured — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 30, 2020

Хуситы отрицали ответственность за нападение. Член политбюро "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити отказался брать ответственность за теракт. По его словам, взрывы в аэропорту стали результатом "сведения счетов между разными группировками в правительственных силах", сообщил канал Al Jazeera.

Cпецпосланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс осудил в Twitter теракт в Йемене.

1/2 Griffiths: I strongly condemn the attack at #Aden airport upon the Cabinet's arrival & the killing and injury of many innocent civilians. My sincere condolences and solidarity to all who lost loved ones. — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) December 30, 2020