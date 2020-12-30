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Взрыв в аэропорту Йемена. Известно о более 20 погибших и 50 раненых

Число погибших в результате взрыва в аэропорту йеменского города Аден возросло до 22 человек, пишет газета министерства здравоохранения Йемена.

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Взрыв в аэропорту, по мнению властей Йемена, организовало хуситское движение "Ансар Аллах"
Взрыв в аэропорту, по мнению властей Йемена, организовало хуситское движение "Ансар Аллах" 
Фото: EPA

Жертвами взрыва в аэропорту Адена стали уже 22 человека, ранены более 50, в том числе представитель Красного Креста. Об этом сообщил арабский телеканал Al Arabyya со ссылкой на данные министерства здравоохранения Йемена. 

Правительство Йемена возложило ответственность за взрыв в аэропорту Адена на хуситское движение "Ансар Аллах" и стоящий за ним Иран.

"Мы хотим заверить наш народ, что все члены кабинета министров в порядке. Этот трусливый теракт, устроенный поддерживаемыми Ираном хуситами, не помешает нам исполнять свои обязанности. Наши жизни не будут представлять большую ценность, чем жизни йеменцев", – написал в Twitter министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни.

Хуситы отрицали ответственность за нападение. Член политбюро "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити отказался брать ответственность за теракт. По его словам, взрывы в аэропорту стали результатом "сведения счетов между разными группировками в правительственных силах", сообщил канал Al Jazeera.

Cпецпосланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс осудил в Twitter теракт в Йемене.

Мощный взрыв в аэропорту йеменского города Аден прогремел в момент прибытия нового правительства. По предварительной информации, взрыв произошел в результате минометного обстрела терминала аэропорта Адена до того, как чиновники вышли из самолета.

Президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров в декабре этого года. Оно приняло присягу 26 декабря в столице Аравии Эр-Рияде. В его состав вошли представители ЮПС. Часть из министров являются сторонниками Хади. Его поддерживает Эр-Рияд, а сепаратистский совет – Объединенные Арабские Эмираты.

ЮПС в августе 2019 года который вместе с войсками Хади и коалицией во главе с Саудовской Аравией воюет с хуситами, захватил Аден. Сепаратисты потребовали отставки официального правительства. Эти события поставили под угрозу деятельность международной коалиции и восстановление территориальной целостности Йемена.

В Йемене с марта 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов. В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция вмешалась в конфликт с целью восстановления власти правительства йеменского президента.

Теги: Иран, ООН, взрыв, аэропорт, нападение, сепаратисты, Йемен, жертвы, хуситы, Эр-Рияд, Аден
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