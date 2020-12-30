Взрыв в аэропорту Йемена. Известно о более 20 погибших и 50 раненых

Жертвами взрыва в аэропорту Адена стали уже 22 человека, ранены более 50, в том числе представитель Красного Креста. Об этом сообщил арабский телеканал Al Arabyya со ссылкой на данные министерства здравоохранения Йемена.
Правительство Йемена возложило ответственность за взрыв в аэропорту Адена на хуситское движение "Ансар Аллах" и стоящий за ним Иран.
"Мы хотим заверить наш народ, что все члены кабинета министров в порядке. Этот трусливый теракт, устроенный поддерживаемыми Ираном хуситами, не помешает нам исполнять свои обязанности. Наши жизни не будут представлять большую ценность, чем жизни йеменцев", – написал в Twitter министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни.
We assure our ppl that all cabinet members r safe, &cowardly terrorist attack by Iran-backed Houthi militia on Aden airport will not deter us fm our duty & our life isn’t more valuable than other Yemenis.— معمر الإرياني (@ERYANIM) December 30, 2020
May Allah have mercy on souls of martyrs, &wish fast recovery 4injured
Хуситы отрицали ответственность за нападение. Член политбюро "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити отказался брать ответственность за теракт. По его словам, взрывы в аэропорту стали результатом "сведения счетов между разными группировками в правительственных силах", сообщил канал Al Jazeera.
Cпецпосланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс осудил в Twitter теракт в Йемене.
1/2 Griffiths: I strongly condemn the attack at #Aden airport upon the Cabinet's arrival & the killing and injury of many innocent civilians. My sincere condolences and solidarity to all who lost loved ones.— @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) December 30, 2020
Мощный взрыв в аэропорту йеменского города Аден прогремел в момент прибытия нового правительства. По предварительной информации, взрыв произошел в результате минометного обстрела терминала аэропорта Адена до того, как чиновники вышли из самолета.
Президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров в декабре этого года. Оно приняло присягу 26 декабря в столице Аравии Эр-Рияде. В его состав вошли представители ЮПС. Часть из министров являются сторонниками Хади. Его поддерживает Эр-Рияд, а сепаратистский совет – Объединенные Арабские Эмираты.
ЮПС в августе 2019 года который вместе с войсками Хади и коалицией во главе с Саудовской Аравией воюет с хуситами, захватил Аден. Сепаратисты потребовали отставки официального правительства. Эти события поставили под угрозу деятельность международной коалиции и восстановление территориальной целостности Йемена.
В Йемене с марта 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов. В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция вмешалась в конфликт с целью восстановления власти правительства йеменского президента.