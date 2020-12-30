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В аэропорту Йемена прогремел взрыв в момент прибытия нового правительства. Сообщается о нескольких погибших

Арабский телеканал Al Arabiya сообщил о взрыве в терминале аэропорта йеменского города Аден после прибытия членов нового правительства. Взрыв случился из-за минометного обстрела.

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Известно о нескольких погибших и раненых
Известно о нескольких погибших и раненых
Скриншот: Al Arabiya

В аэропорту йеменского города Аден в момент прибытия нового правительства прогремел мощный взрыв. Как сообщил арабский канал Al Arabiya, есть убитые и раненые. Члены правительства не пострадали.

По информации репортера канала, взрыв произошел в результате минометного обстрела терминала аэропорта Адена до того, как министры вышли из самолета. 

Корреспондент телеканала Sky News Arabia подтвердил, что в аэропорту Адена произошло два взрыва – на взлетно-посадочной полосе, на месте которого образовалась большая воронка, и в зале ожидания.

Предварительно известно, что от взрыва пострадали заместитель министра транспорта, местный чиновник и сотрудники СМИ, ожидавшие самолет. Эту информацию британскому изданию Independent подтвердил заместитель министра молодежи и спорта Йемена Хамза аль-Камали.

Ответственность за нападение пока никто не взял на себя. По словам аль-Камали, власти считают, что его совершили поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы, которые контролируют северные районы страны.

Всех министров нового правительства Йемена после взрыва отправили во дворец Аль-Машик в Адене. Из минометов стреляли три раза. Была также слышна стрельба.

Турецкое издание YemenBülteni, отслеживающее события в Йемене, рассказало в Twitter о пяти погибших и 20 раненых. 

Президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров в декабре этого года. Оно приняло присягу 26 декабря в столице Аравии Эр-Рияде. В его состав вошли представители Южного переходного совета (ЮПС) Йемена, который выступает за отделение юга Йемена. Часть из министров являются сторонниками Хади. Хади пользуется поддержкой Эр-Рияда, а сепаратистский совет – Объединённых Арабских Эмиратов.

ЮПС в августе 2019 года который вместе с войсками Хади и коалицией во главе с Саудовской Аравией воюет с хуситами, захватил Аден. Сепаратисты потребовали отставки официального правительства. Эти события поставили под угрозу деятельность международной коалиции и восстановление территориальной целостности Йемена.

В Йемене с марта 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов. В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция вмешалась в конфликт с целью восстановления власти правительства йеменского президента.

Теги: взрыв, стрельба, правительство, аэропорт, сепаратисты, Йемен, обстрелы, хуситы, Эр-Рияд, погибшие, миномет, Аден
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