Йеменские хуситы запустили ракету по распределительной станции в Саудовской Аравии

Спикер вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сари сообщил, что удар нанесли крылатой ракетой Quds-2, которая недавно поступила на вооружение повстанцев. Хуситы предупредили, что такие обстрелы продолжатся.

Йеменские повстанцы хуситы заявили о том, что нанесли ракетный удар по распределительной станции нефтегазовой государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в городе Джидда. Об этом 23 ноября в Twitter сообщил спикер вооруженных сил хуситов Яхья Сари.

Представитель группировки написал, что удар нанесен крылатой ракетой Quds-2, которая недавно поступила на их вооружение.

بعون الله وتأييده تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2 والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد،

وبفضل الله كانت الإصابة دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف. pic.twitter.com/3xooqUQfLv — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 23, 2020

"Атака была очень точной. Машины скорой помощи и пожарные быстро поехали к месту", – отметил Сари.

Представитель хуситов в своем сообщении опубликовал спутниковый снимок с надписью "северная распределительная станция Джидды Saudi Aramco".

Хуситы посоветовали гражданами Саудовской Аравии и иностранным компаниям быть внимательными и держаться подальше от важных объектов, поскольку обстрелы продолжатся.

هذه العمليةالنوعية تأتي رداعلى استمرار الحصاروالعدوان وفي سياق ماوعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي.

ونجددنصحنا للمواطنين والشركات الأجنبية العاملةفي السعوديةأن عملياتنا مستمرة وأن عليها الابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 23, 2020

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает изгнанного президента страны Абд Раббо Мансура Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов.

В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция вмешалась в конфликт с целью восстановления власти правительства йеменского президента.

Saudi Aramco – государственная компания Саудовской Аравии, контролирующая нефтяные мощности страны. Предприятие перерабатывает до 7 млн тонн баррелей нефти в день.