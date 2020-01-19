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В Йемене обстреляли военный лагерь, погибли не менее 60 человек – СМИ

По данным телеканала Al-Arabiya, военный лагерь в провинции Мареб в Йемене обстреляли ополченцы, которых поддерживает Иран.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года
Фото: ЕРА

18 января в йеменском населенном пункте Дамар (провинция Мареб) был обстрелян военный лагерь, жертвами нападения стали по меньшей мере 60 военнослужащих. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

Ранения получили десятки людей.

Источники телеканала рассказали, что на лагерь напали поддерживаемые Ираном ополченцы-хуситы, они использовали баллистические ракеты и беспилотники.

Также в лагере была обстреляна мечеть, где военные в то время молились.

В Минобороны Йемена заявили, что атака сделает "более стойкими и настойчивыми", и призвали народ Йемена сплотиться в поддержку законности в стране.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает изгнанного президента Абд Раббо Мансура Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов.

Теги: Иран, военные, нападение, Йемен, мечеть, беспилотники, обстрелы, хуситы, военнослужащий, погибшие, лагерь, ранение
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