Власти Йемена и сепаратисты заключили мир и создадут единое правительство

При посредничестве Саудовской Аравии заключено соглашение о политическом урегулировании конфликта между международно признанным правительством Йемена и Южным переходным советом. Противостояние длилось с лета 2019 года.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года Фото: ЕРА

Международно признанные власти Йемена и сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) согласились создать в течение 30 дней новое совместное правительство, поддержав таким образом инициативу Саудовской Аравии по урегулированию конфликта. Об этом вечером 28 июля сообщило государственное агентство Саудовской Аравии SPA.

Мирный план включает прекращение огня (с 22 июня действует перемирие) и назначение губернатора и главы по безопасности южной столицы Адена. Кроме того, все вооруженные силы должны покинуть мухафазу Аден.

Новое правительство должно быть сформировано с равным представительством севера и юга Йемена, при условии, что ряд министров будут представлять ЮПС.

Саудовское агентство подчеркивает, что переговоры проходили при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов. СМИ писали, что это государство стояло за попытками переходного совета создать отдельное государство Южный Йемен.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает изгнанного президента Абд Раббо Мансура Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов.

В августе 2019 года ЮПС, который вместе с войсками Хали и коалицией во главе с Саудовской Аравией воюет с хуситами, захватил Аден. Сепаратисты потребовали отставки официального правительства. Эти события поставили под угрозу деятельность международной коалиции и восстановление территориальной целостности Йемена.