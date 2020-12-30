В Йемене возросло число погибших после взрыва в аэропорту Адена – СМИ

В результате нескольких взрывов в аэропорту Адена в Йемене по меньшей мере 12 человек погибли, сообщила британская газета The Independent со ссылкой на источники в правительстве. Несколько заместителей министров ранены.
Источники арабского канала Al Hadath, находящиеся внутри аэропорта, предположили, что атаку осуществили в том числе с применением беспилотников. В комментарии турецкому агентству Anadolu источник в йеменской службе безопасности сообщил, что несколько человек были убиты из-за взрывов в VIP-зале аэропорта.
Премьер-министр Йемена Моэйн Абдул Малик заявил, что правительство не отступит и продолжит свою работу.
"Мы и члены правительства находимся во временной столице Адене, с нами все в порядке", – написал он.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .— * * * Maeen Abdulmalek (@DrMaeenSaeed) December 30, 2020
Взрыв в аэропорту Адена он назвал "трусливым терактом, который является частью войны, ведущейся против Йемена и "его народа".
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . pic.twitter.com/iXq1ENpDf8— * * (@alrahbi5) December 30, 2020
"Теракт лишь укрепит нашу решимость выполнять свои обязанности до тех пор, пока государство не восстановится после госпереворота", – заявил Малик.
Один из политических советников главы правительства Йемена подтвердил арабскому телеканалу Al Arabiya, что власти будут бороться с хуситским переворотом и найдут виновных в "подлом террористическом акте".
Советник министерства информации Йемена Мухтар аль-Рахби сообщил в Twitter, что за взрывом стоит милиция сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) Йемена, который выступает за отделение юга страны и не хочет, чтобы правительство вернулось в Аден и стабилизировало ситуацию в стране.
Мощный взрыв в аэропорту йеменского города Аден прогремел в момент прибытия нового правительства. По предварительной информации, взрыв произошел в результате минометного обстрела терминала аэропорта Адена до того, как чиновники вышли из самолета.
Президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров в декабре этого года. Оно приняло присягу 26 декабря в столице Аравии Эр-Рияде. В его состав вошли представители ЮПС. Часть из министров являются сторонниками Хади. Его поддерживает Эр-Рияд, а сепаратистский совет – Объединенные Арабские Эмираты.
ЮПС в августе 2019 года который вместе с войсками Хади и коалицией во главе с Саудовской Аравией воюет с хуситами, захватил Аден. Сепаратисты потребовали отставки официального правительства. Эти события поставили под угрозу деятельность международной коалиции и восстановление территориальной целостности Йемена.
В Йемене с марта 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов. В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция вмешалась в конфликт с целью восстановления власти правительства йеменского президента.