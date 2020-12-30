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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Йемене возросло число погибших после взрыва в аэропорту Адена – СМИ

Количество жертв взрыва в аэропорту йеменского города Аден возросло до 12 человек, пишет газета The Independent со ссылкой на источники в правительстве страны.

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По предварительным данным, взрыв произошел в результате минометного обстрела
По предварительным данным, взрыв произошел в результате минометного обстрела
Фото: YemenBülteni / Twitter

В результате нескольких взрывов в аэропорту Адена в Йемене по меньшей мере 12 человек погибли, сообщила британская газета The Independent со ссылкой на источники в правительстве. Несколько заместителей министров ранены.

Источники арабского канала Al Hadath, находящиеся внутри аэропорта, предположили, что атаку осуществили в том числе с применением беспилотников. В комментарии турецкому агентству Anadolu источник в йеменской службе безопасности сообщил, что несколько человек были убиты из-за взрывов в VIP-зале аэропорта.

Премьер-министр Йемена Моэйн Абдул Малик заявил, что правительство не отступит и продолжит свою работу.

"Мы и члены правительства находимся во временной столице Адене, с нами все в порядке", – написал он.

Взрыв в аэропорту Адена он назвал "трусливым терактом, который является частью войны, ведущейся против Йемена и "его народа".

"Теракт лишь укрепит нашу решимость выполнять свои обязанности до тех пор, пока государство не восстановится после госпереворота", – заявил Малик.

Один из политических советников главы правительства Йемена подтвердил арабскому телеканалу Al Arabiya, что власти будут бороться с хуситским переворотом и найдут виновных в "подлом террористическом акте".

Советник министерства информации Йемена Мухтар аль-Рахби сообщил в Twitter, что за взрывом стоит милиция сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) Йемена, который выступает за отделение юга страны и не хочет, чтобы правительство вернулось в Аден и стабилизировало ситуацию в стране.

Мощный взрыв в аэропорту йеменского города Аден прогремел в момент прибытия нового правительства. По предварительной информации, взрыв произошел в результате минометного обстрела терминала аэропорта Адена до того, как чиновники вышли из самолета.

Президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров в декабре этого года. Оно приняло присягу 26 декабря в столице Аравии Эр-Рияде. В его состав вошли представители ЮПС. Часть из министров являются сторонниками Хади. Его поддерживает Эр-Рияд, а сепаратистский совет – Объединенные Арабские Эмираты.

ЮПС в августе 2019 года который вместе с войсками Хади и коалицией во главе с Саудовской Аравией воюет с хуситами, захватил Аден. Сепаратисты потребовали отставки официального правительства. Эти события поставили под угрозу деятельность международной коалиции и восстановление территориальной целостности Йемена.

В Йемене с марта 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов. В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция вмешалась в конфликт с целью восстановления власти правительства йеменского президента.

Теги: взрыв, аэропорт, сепаратисты, Йемен, обстрелы, хуситы, конфликт, Эр-Рияд, власть, миномет, Аден
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