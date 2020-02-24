Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В "Аль-Каиде" подтвердили гибель в Йемене одного из своих главарей аль-Райми

В Белом доме в начале февраля заявили, что главарь группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касим аль-Райми был убит в Йемене. 23 февраля в "Аль-Каиде" подтвердили факт его гибели.

Аль-Райми стал лидером отделения международной террористической организации "Аль-Каида" в Йемене в июле 2015 года
Аль-Райми стал лидером отделения международной террористической организации "Аль-Каида" в Йемене в июле 2015 года
Фото: Elisabeth Kendall / Twitter

Террористическая организация "Аль-Каида" подтвердила факт гибели главаря группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касима аль-Райми. Об этом 23 февраля сообщил портал Site Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете. 

О его смерти в Белом доме сообщили 6 февраля. Американские военные по указанию президента США Дональда Трампа провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был убит аль-Райми. 

В администрации президента США его назвали основателем организации и "правой рукой" главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

США рассматривают "Аль-Каиду на Аравийском полуострове" как одно из наиболее опасных ответвлений "Аль-Каиды" – террористической сети, созданной Усамой бен Ладеном.

Аль-Райми стал лидером отделения международной террористической организации "Аль-Каида" в Йемене в июле 2015 года.

Он вступил в ряды "Аль-Каиды" еще подростком и проходил подготовку в одном из тренировочных лагерей в Афганистане. Он входил в состав группы, которая выполняла специальные указания основателя и первого главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.

Теги: США, Аль-Каида, убийство, террористы, Йемен, боевики, Касим аль-Райми
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
HBO подтвердил съемки нового эпизода сериала "Друзья"
HBO подтвердил съемки нового эпизода сериала "Друзья"
Финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil призвала отказаться от посещения дельфинариев
Финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil призвала отказаться от посещения дельфинариев
Волочкова упала на фотосессии
Волочкова упала на фотосессии
Обладательница моноброви София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week
Обладательница моноброви София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS