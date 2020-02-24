В "Аль-Каиде" подтвердили гибель в Йемене одного из своих главарей аль-Райми

В Белом доме в начале февраля заявили, что главарь группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касим аль-Райми был убит в Йемене. 23 февраля в "Аль-Каиде" подтвердили факт его гибели.

Аль-Райми стал лидером отделения международной террористической организации "Аль-Каида" в Йемене в июле 2015 года Фото: Elisabeth Kendall / Twitter

Террористическая организация "Аль-Каида" подтвердила факт гибели главаря группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касима аль-Райми. Об этом 23 февраля сообщил портал Site Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете.

О его смерти в Белом доме сообщили 6 февраля. Американские военные по указанию президента США Дональда Трампа провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был убит аль-Райми.

В администрации президента США его назвали основателем организации и "правой рукой" главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

США рассматривают "Аль-Каиду на Аравийском полуострове" как одно из наиболее опасных ответвлений "Аль-Каиды" – террористической сети, созданной Усамой бен Ладеном.

Аль-Райми стал лидером отделения международной террористической организации "Аль-Каида" в Йемене в июле 2015 года.

Он вступил в ряды "Аль-Каиды" еще подростком и проходил подготовку в одном из тренировочных лагерей в Афганистане. Он входил в состав группы, которая выполняла специальные указания основателя и первого главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.