"Мэр" оккупированного Дебальцево подарил детсаду кухонный венчик

"Мэр" временно оккупированного Дебальцево Игорь Захаревич в своем Telegram похвастался тем, что подарил местному детскому саду кухонный венчик. Такой подарок высмеял на своих страницах в соцсетях украинский журналист Денис Казанский, а пост "мэра" после этого исчез.

Так называемый мэр временно оккупированного Дебальцево Игорь Захаревич подарил детскому садику кухонный венчик за 42 грн и похвастался этим в своем Telegram-канале. Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

"Сегодня пополнил материально-техническую базу муниципального дошкольного образовательного учреждения "Ясли-сад №5 "Ладушки" и вручил подарок, который необходим для приготовления пищи", – писал Захаревич. Сейчас этого поста у него уже нет.

В своей публикации Захаревич также отмечал, что "забота о детях является важнейшим гарантом для существования любого государства". Казанский добавил, что на торжественное вручение венчика к "мэру" отправили заведующую детским садиком.

Журналист также добавил, что венчик, который Захаревич подарил детскому саду, можно приобрести за 42 грн.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Дебальцево оказался под контролем боевиков в 2015 году, когда пророссийские террористы предприняли масштабное наступление на город, несмотря на достигнутую несколькими днями ранее в Минске договоренность о перемирии. Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером.