Абитуриентам из оккупированного Крыма упростили пересечение админграницы с Украиной

Абитуриенты из временно оккупированного Россией Крыма теперь имеют право на въезд на территорию Украины без обязательной самоизоляции.

8 августа Кабмин запретил въезд и выезд из оккупированного Россией Крыма до конца августа Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 12 августа упростил правила пересечения КПВВ абитуриентами из временно оккупированного Россией Крыма, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Абитуриенты имеют право на въезд-выезд из временно оккупированной территории Крыма и города Севастополь самостоятельно или в сопровождении родителей без обязательной самоизоляции", – отметил на заседании первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Также документ предлагает разрешить крымчанам, которые приехали из оккупированного Крыма, прекращать самоизоляцию в случае получения негативного теста на COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

8 августа Кабинет Министров запретил въезд и выезд из оккупированного Россией Крыма до конца августа. Въезд и выезд из Крыма разрешен гражданам, которые прописаны в Крыму или согласились пройти двухнедельную самоизоляцию после возвращения с полуострова при помощи приложения "Дій вдома", а также гражданам, которые направляются в Крым для "защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипучреждений и гуманитарных миссий".

Кроме того, въезд на полуостров может быть разрешен при наличии оснований "гуманитарного характера".

12 августа руководство Меджлиса крымскотатарского народа обратилось к украинскому правительству с требованием пересмотреть решение о закрытии пунктов въезда и выезда на админгранице Херсонской области и аннексированного Крыма.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.