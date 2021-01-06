Во Львовской области мужчина совершил суицид с помощью петарды – полиция

В Бродах Львовской области мужчина покончил жизнь самоубийством. Об этом 6 января проинформировала полиция региона.
"Поступило сообщение о том, что в парковой зоне по улице Замковой в городе Броды обнаружено тело мужчины без признаков жизни... Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 30-летний житель райцентра. Также предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, использовав для этого петарду", – говорится в сообщении.
Как именно была использована петарда, в полиции не уточнили.
По факту гибели мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Zaxid.NET в полиции объяснили, что на теле мужчины были телесные повреждения от взрыва петарды, однако детали будет устанавливать следствие.