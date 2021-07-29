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ПОЛИТИКА

Делегаты съезда "Голоса" выразили поддержку Рудик и утвердили обновленный состав политсовета – пресс-служба

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В "Голосе" говорят, что Рудик получила поддержку 86% делегатов
В "Голосе" говорят, что Рудик получила поддержку 86% делегатов
Фото: goloszmin.org

Съезд партии "Голос" 29 июля утвердил обновленный состав политсовета. Об этом пресс-служба партии проинформировала в Facebook.

Большинство делегатов – 86% – выразили доверие главе партии Кире Рудик, уточнили в "Голосе".

"Кроме Киры Рудик, как председателю партии, делегаты съезда высказали доверие и подтвердили полномочия Инны Совсун, Ярослава Железняка, Андрея Осадчука и Григория Маленко, как членов политического совета партии", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/782858385715667

Вопрос о доверии Рудик поставили на голосование "в ответ на запрос части партийцев".

https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/782878742380298

Контекст:

Партию "Голос" презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию "Голос" в Верховной Раде с января 2021 года возглавлял Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

В "Голосе" с весны продолжается кризис. 22 марта 2021 года Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из "Голоса" его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В "Голосе" сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепамЮрчишину, Александре Устиновой, Соломии Бобровской, Ольге Стефанишиной, Роману Лозинскому и Владимиру Цабалю.

29 марта нардепы от "Голоса", которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со "Слугой народа". В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из "Голоса". Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, "которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".

В июне черновицкая облорганизация "Голоса" обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская в полном составе вышла из политсилы, винницкая – частично. Черкасская, ивано-франковская и львовская областные ячейки "Голоса" 16 июня потребовали от Рудик добровольно сложить полномочия, провести прозрачный съезд, на котором избрать нового главу партии.

16 июня половина членов депутатской фракции "Голос" объявили о создании парламентского объединения и о недоверии главе фракции Железняку. В новое объединение вошло 10 человек: Стефанишина, Бобровская, Юрчишин, Устинова, Лозинский, Цабаль, а также Галина Васильченко, Юлия Клименко, Наталья Пипа и Андрей Шараскин. Они инициировали исключение из состава фракции Рудик.

В "Голосе", комментируя заявление коллег, вспомнили, что нардепы имеют право выйти из фракции и что, согласно закону о регламенте Рады, только внефракционные парламентарии могут создавать свои группы. Однако закон о регламенте не запрещает нардепам создавать объединения, не покидая состав фракции. Объединение не имеет таких прав, какие есть у фракций и групп.

Сегодня, перед съездом, Юрчишин, Устинова и Стефанишина написали заявления о выходе из партии в связи с тем, что Рудик "узурпировала власть". Устинова назвала съезд "очередной профанацией руководства и цементированием контроля Киры Рудик над партией".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: политика, съезд, партия Голос, партия, Кира Рудик
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