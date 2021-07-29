Из партии "Голос" исключили семь народных депутатов – Рудик

Рудик: Мы считаем их эффективными, хорошими представителями украинской политики, однако дальше вместе строить политсилу невозможно Фото: Kira Rudik / Facebook

Она отметила, что с членами партии нет "ценностных противоречий".

"Мы считаем их эффективными, хорошими представителями украинской политики, однако понимаем, что дальше вместе строить политсилу невозможно. Поэтому один из делегатов съезда поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии. Съезд принял решение об их исключении. Это [Александра] Устинова, [Ольга] Стефанишина, [Роман] Лозинский, [Ярослав] Юрчишин, [Владимир] Цабаль, [Юлия] Клименко и [Соломия] Бобровская", – сообщила Рудик.

Она отметила, что на съезде присутствовали 22 делегата из всех регионов страны.

"Мы рассматривали отчет главы партии и досрочный отзыв главы партии с должности. Этот вопрос не набрал достаточного количества голосов. Я получила 86% поддержки и продолжаю работать", – сказала Рудик.

Пресс-служба партии сообщила, что делегаты съезда избрали в политсовет председателя Ровенской областной организации партии Романа Денисюка и председателя Харьковской областной организации Алексея Бабешко.