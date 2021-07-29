Из партии "Голос" исключили семь народных депутатов – Рудик

Она отметила, что с членами партии нет "ценностных противоречий".
"Мы считаем их эффективными, хорошими представителями украинской политики, однако понимаем, что дальше вместе строить политсилу невозможно. Поэтому один из делегатов съезда поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии. Съезд принял решение об их исключении. Это [Александра] Устинова, [Ольга] Стефанишина, [Роман] Лозинский, [Ярослав] Юрчишин, [Владимир] Цабаль, [Юлия] Клименко и [Соломия] Бобровская", – сообщила Рудик.
Она отметила, что на съезде присутствовали 22 делегата из всех регионов страны.
"Мы рассматривали отчет главы партии и досрочный отзыв главы партии с должности. Этот вопрос не набрал достаточного количества голосов. Я получила 86% поддержки и продолжаю работать", – сказала Рудик.
Пресс-служба партии сообщила, что делегаты съезда избрали в политсовет председателя Ровенской областной организации партии Романа Денисюка и председателя Харьковской областной организации Алексея Бабешко.
Партию "Голос" презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию "Голос" в Верховной Раде с января 2021 года возглавлял Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.
В "Голосе" с весны продолжается кризис. 22 марта 2021 года Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из "Голоса" его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.
В "Голосе" сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Устиновой, Бобровской, Стефанишиной, Лозинскому и Цабалю.
29 марта нардепы от "Голоса", которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со "Слугой народа". В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.
7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из "Голоса". Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, "которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".
В июне черновицкая облорганизация "Голоса" обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская в полном составе вышла из политсилы, винницкая – частично. Черкасская, ивано-франковская и львовская областные ячейки "Голоса" 16 июня потребовали от Рудик добровольно сложить полномочия и провести прозрачный съезд, на котором избрать нового главу партии.
16 июня половина членов депутатской фракции "Голос" объявила о создании парламентского объединения и о недоверии главе фракции Железняку. В новое объединение вошло 10 человек: Стефанишина, Бобровская, Юрчишин, Устинова, Лозинский, Цабаль, а также Галина Васильченко, Юлия Клименко, Наталья Пипа и Андрей Шараскин. Они инициировали исключение из состава фракции Рудик.
В "Голосе", комментируя заявление коллег, вспомнили, что нардепы имеют право выйти из фракции и что, согласно закону о регламенте Рады, только внефракционные парламентарии могут создавать свои группы. Однако закон о регламенте не запрещает нардепам создавать объединения, не покидая состава фракции. Объединение не имеет таких прав, какие есть у фракций и групп.
Сегодня перед съездом Юрчишин, Устинова и Стефанишина написали заявления о выходе из партии в связи с тем, что Рудик "узурпировала власть". Устинова назвала съезд "очередной профанацией руководства и цементированием контроля Киры Рудик над партией".