Лесные пожары в Турции распространились на несколько провинций. Огонь подбирается к курортам

29 июля пожар вспыхнул в курортном Мармарисе, а также приблизился к отелю в Бодруме, оба города расположены на побережье Эгейского моря. Видео пожара опубликовало Daily Sabah в Twitter.
"Лесной пожар приближается к отелю в популярном эгейском курортном городе Бодруме", – отметили в твите.
VIDEO — Forest fire approaches hotel in Turkey’s popular Aegean resort town Bodrum pic.twitter.com/fdjrzUMm55— DAILY SABAH (@DailySabah) July 29, 2021
Агентство Аnadolu отметило, что пожар вспыхнул рядом с курортом Милас на юго-западе страны. В регион направлены спасатели Муглинского управления лесного хозяйства, борьба с огнем продолжается.
CNN Türk сообщило, что в Миласе пожар подобрался к двум пятизвездочным отелям. Его смогли потушить, в операции участвовали 40 человек и шесть пожарных машин. Местная полиция эвакуировала отдыхающих с пляжа.
Местные жители публикуют в соцсетях фотографии пожара.
"В Турции вспыхивают большие пожары! Горят дома, села, фермы", – написал kjijpeg в Twitter.
!! please read this | fire— “ (@kjijpeg) July 29, 2021
Big fires break out in Turkey! Houses, villages and farms are burning. Our country's vehicles are not enough, can you please spread the tags so that we can make our voices heard? #manavgatyan * yor #OsmaniyeYan * yor #TürkiyeYan * yor pic.twitter.com/pfMBDV7qBx
Власти страны предполагают, что пожары могут быть вызваны чередой поджогов, написало Daily Sabah.
Спикер президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что власти начали всестороннее расследование причин пожаров.
Масштабный лесной пожар вспыхнул 28 июля в турецкой провинции Анталья, огонь уничтожил сотни гектаров леса и привел к эвакуации пяти населенных пунктов. Пожар охватил центр Манавгата, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей. В больницу по состоянию на 29 июля обратились 122 пострадавших от дыма, известно о трех погибших, сообщил CNN Türk.
Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.
В МИД Украины 29 июля сообщили, что среди пострадавших в лесных пожарах в Турции украинцев нет.