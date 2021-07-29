Лесные пожары в Турции распространились на несколько провинций. Огонь подбирается к курортам

29 июля пожар вспыхнул в курортном Мармарисе, а также приблизился к отелю в Бодруме, оба города расположены на побережье Эгейского моря. Видео пожара опубликовало Daily Sabah в Twitter.

"Лесной пожар приближается к отелю в популярном эгейском курортном городе Бодруме", – отметили в твите.

VIDEO — Forest fire approaches hotel in Turkey’s popular Aegean resort town Bodrum pic.twitter.com/fdjrzUMm55 — DAILY SABAH (@DailySabah) July 29, 2021

Агентство Аnadolu отметило, что пожар вспыхнул рядом с курортом Милас на юго-западе страны. В регион направлены спасатели Муглинского управления лесного хозяйства, борьба с огнем продолжается.

CNN Türk сообщило, что в Миласе пожар подобрался к двум пятизвездочным отелям. Его смогли потушить, в операции участвовали 40 человек и шесть пожарных машин. Местная полиция эвакуировала отдыхающих с пляжа.

Местные жители публикуют в соцсетях фотографии пожара.

"В Турции вспыхивают большие пожары! Горят дома, села, фермы", – написал kjijpeg в Twitter.

Власти страны предполагают, что пожары могут быть вызваны чередой поджогов, написало Daily Sabah.

Спикер президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что власти начали всестороннее расследование причин пожаров.