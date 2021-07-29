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Лесные пожары в Турции распространились на несколько провинций. Огонь подбирается к курортам

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Лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля
Лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля
Фото: kjijpeg / Twitter

29 июля лесные пожары в Турции распространились на обширную территорию в южных провинциях на побережье Средиземного моря, где расположены отели, – Адана и Мерсин. Об этом сообщило Daily Sabah.

29 июля пожар вспыхнул в курортном Мармарисе, а также приблизился к отелю в Бодруме, оба города расположены на побережье Эгейского моря. Видео пожара опубликовало Daily Sabah в Twitter.

"Лесной пожар приближается к отелю в популярном эгейском курортном городе Бодруме", – отметили в твите.

Агентство Аnadolu отметило, что пожар вспыхнул рядом с курортом Милас на юго-западе страны. В регион направлены спасатели Муглинского управления лесного хозяйства, борьба с огнем продолжается.

CNN Türk сообщило, что в Миласе пожар подобрался к двум пятизвездочным отелям. Его смогли потушить, в операции участвовали 40 человек и шесть пожарных машин. Местная полиция эвакуировала отдыхающих с пляжа.

Местные жители публикуют в соцсетях фотографии пожара.

"В Турции вспыхивают большие пожары! Горят дома, села, фермы", – написал kjijpeg в Twitter.

Власти страны предполагают, что пожары могут быть вызваны чередой поджогов, написало Daily Sabah.

Спикер президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что власти начали всестороннее расследование причин пожаров.

Контекст:

Масштабный лесной пожар вспыхнул 28 июля в турецкой провинции Анталья, огонь уничтожил сотни гектаров леса и привел к эвакуации пяти населенных пунктов. Пожар охватил центр Манавгата, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей. В больницу по состоянию на 29 июля обратились 122 пострадавших от дыма, известно о трех погибших, сообщил CNN Türk.

Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.

В МИД Украины 29 июля сообщили, что среди пострадавших в лесных пожарах в Турции украинцев нет.

Теги: Украина, Турция, пожар, МИД Украины, полиция, пострадавшие
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