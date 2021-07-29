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В Анталье вспыхнул масштабный лесной пожар, эвакуированы пять населенных пунктов, пострадали более полусотни людей. Видео

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Пожары дошли до жилых районов
Пожары дошли до жилых районов
Фото: havaforum / Instagram

Масштабный лесной пожар вспыхнул в турецкой провинции Анталья, огонь уничтожил десятки гектаров леса и привел к эвакуации пяти населенных пунктов. Об этом пишет Hürriyet Daily News.

Для борьбы с огнем в Анталью из других провинций были направлены 19 вертолетов, 103 пожарных машины и более 400 специалистов по тушению лесных пожаров. 

Мэр города Манавгат Шюкрю Сюзен сообщил, что огонь добрался до жилых районов и уничтожил множество жилых домов и зданий предприятий. По его словам, пожаром оказался охвачен центр Манавгата, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей.

Мэр также заверил, что пожар бушует вдали от побережья, поэтому отдыхающим в туристических зонах Антальи опасаться нечего.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, из-за пожара пострадало 53 человека, пишет CNN Türk. Повреждены дома, здания предприятий, теплицы и сельскохозяйственные угодья, сгорели сотни гектаров леса. Распространению пожара способствуют ветер и низкая влажность.

Контекст:

Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечает Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.

видео

Видео: Medya Midas / YouTube

Видео: Hürriyet / YouTube
Теги: Турция, пожар, эвакуация, лесные пожары, Анталья, население, мэр
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