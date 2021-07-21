Нью-Йорк затянуло дымом из-за лесных пожаров на западе США

По словам метеоролога Карла Эриксона, клубы дыма были видны над районом Великих озер и вскоре достигнут магистрали I-95, которая проходит с севера на юг по всему Восточному побережью, а также района метро Нью-Йорка.

При этом он уверяет, что жителям города не стоит беспокоиться о качестве воздуха. Дым пройдет не у поверхности Нью-Йорка, а высоко в атмосфере – примерно в 3–6 км над землей.

Также ожидается, что 21 июля в этот район придет холодный фронт с северо-запада, который очистит большую часть атмосферы к концу недели.

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