В Бангладеш жертвами пожара на фабрике соков стали более 50 человек

Пожар, который называют "разрушительным", возник на двух верхних этажах шестиэтажного производственного здания.

Спасаясь от огня, некоторые люди прыгали из окон.

Bangla Tribune пишет, что без вести пропавшими считаются более 50 человек, при этом известны фамилии только части из них.

Администратор фабрики рассказал, что в момент начала пожара в верхней части здания сверхурочно работали около 400 человек.

По данным издания, пожар начался 8 июля в 17.30 по местному времени (14.30 по Киеву), а под контроль огонь взяли только в полдень 9 июля (8.00 по Киеву).

AFP информирует со ссылкой на полицию Бангладеш, что жертв по меньшей мере 52, люди на верхних этажах оказались в ловушке в момент возгорания. Агентство пишет о десятках обугленных тел, которые выносили пожарные из горевшего здания.

Счет раненых идет на десятки. Сообщается, что около 30 из них прыгали с верхних этажей.