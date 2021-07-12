В США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле

Национальная метеослужба США такой температурный показатель зафиксировала, и он будет верифицирован, то станет одним из самых высоких, когда-либо зарегистрированных на Земле.

Кроме того, один из рейнджеров зафиксировал, что температура асфальта у Центра для посетителей нагрелся до +81°C .

Издание отмечает, что жара не остановила туристов, которые оставляли свои автомобили с кондиционерами только для того, чтобы "позировать для снимков с термометром".

Метеослужба США издала предупреждение об опасности жары, особенно для детей и пожилых людей.