В США лесные пожары охватили 10 западных штатов

По данным Национального межведомственного пожарного центра США, около 60 лесных пожаров случились в южных штатах от Аляски до Вайоминга. На Аризону, Айдахо и Монтану приходится более половины крупных активных пожаров.

В Северной Калифорнии несколько возгораний началось из-за ударов молний. За несколько дней тушения пожары удалось локализировать менее чем на 25%. Причины трудностей с погашением в сильных ветрах, жаркой погоде и низкой влажности. Из-за пожара более 3 тыс. жителей отдаленных северных районов и соседней Невады получили распоряжение об эвакуации.

Поступали сообщения о сожженных домах, но подсчет ущерба все еще проводится. Пожар уничтожил 362 км² земли, в том числе в Национальном лесу Плумас.

MASSIVE FIRE: New mandatory evacuations were ordered across parts of Plumas County, California, as the Beckwourth Complex fire burned 24,525 acres. https://t.co/7ERMvX8nqv pic.twitter.com/oJNcL5h4JX — ABC News (@ABC) July 10, 2021

Самый большой пожар в Соединенных Штатах произошел на границе с Калифорнией в юго-западном Орегоне. Пожар, который за выходные увеличился в несколько раз, угрожает примерно 2 тыс. домов. На данный момент уже сгорело не менее семи жилых домов и более 40 других построек.

Еще одно возгорание случилось в Национальном лесу Фремонт-Винема, недалеко от города Спраг-Ривер в округе Кламат. Пожар охватил площадь около 621 км². Он нарушил работу трех линий электропередачи, поставив под угрозу энергообеспечение всего штата Калифорния. Из-за этого оператор энергосистемы штата неоднократно обращался с просьбой о добровольном энергосбережении в вечерние часы.