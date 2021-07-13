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В США лесные пожары охватили 10 западных штатов

Пожары в США вспыхивают из-за аномальной жары
Пожары в США вспыхивают из-за аномальной жары
Фото: EPA

В США из-за аномальной жары в 10 штатах вспыхнули массовые пожары. Самый крупный случился в городе Орегон и поставил под угрозу энергообеспечение всей Калифорнии. Об этом сообщает Associated Press.

По данным Национального межведомственного пожарного центра США, около 60 лесных пожаров случились в южных штатах от Аляски до Вайоминга. На Аризону, Айдахо и Монтану приходится более половины крупных активных пожаров.

В Северной Калифорнии несколько возгораний началось из-за ударов молний. За несколько дней тушения пожары удалось локализировать менее чем на 25%. Причины трудностей с погашением в сильных ветрах, жаркой погоде и низкой влажности. Из-за пожара более 3 тыс. жителей отдаленных северных районов и соседней Невады получили распоряжение об эвакуации.

Поступали сообщения о сожженных домах, но подсчет ущерба все еще проводится. Пожар уничтожил 362 км² земли, в том числе в Национальном лесу Плумас.

Самый большой пожар в Соединенных Штатах произошел на границе с Калифорнией в юго-западном Орегоне. Пожар, который за выходные увеличился в несколько раз, угрожает примерно 2 тыс. домов. На данный момент уже сгорело не менее семи жилых домов и более 40 других построек.

Еще одно возгорание случилось в Национальном лесу Фремонт-Винема, недалеко от города Спраг-Ривер в округе Кламат. Пожар охватил площадь около 621 км². Он нарушил работу трех линий электропередачи, поставив под угрозу энергообеспечение всего штата Калифорния. Из-за этого оператор энергосистемы штата неоднократно обращался с просьбой о добровольном энергосбережении в вечерние часы.

Контекст:

Этим летом аномальная жара, как сообщает The Guardian, наблюдается в Северной Америке, Канаде, Швеции, Новой Зеландии и ряде других стран. Всемирная метеорологическая организация 1 июля сообщала о температурном рекорде для антарктического континента – +18,3 °C.

12 июля в США в районе Долины Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле – +54°C.

CBS News отмечает, что такая температура связана с эффектом так называемого теплового купола, вызванного высоким атмосферным давлением.

Теги: США, пожар, жара, лесные пожары, Калифорния
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