Пожар в COVID-больнице Ирака. Число жертв выросло до 64

Еще 50 человек пострадали в результате пожара. Телеканал Al Jazeera отмечает, что пожар – второе подобное смертоносное возгорание в отделении COVID-19 в стране за три месяца.

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что инцидент, произошедший в больнице "Аль-Хусейн", был результатом коррупции и бесхозяйственности. Он добавил, что семьи жертв нуждаются в расследовании и привлечении к ответственности виновных.

Из-за пожара в регионе Ди-Кар, где и находится больница, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил чрезвычайное положение. Он также приказал временно отстранить главу департамента здравоохранения в Ди-Каре, а также директора больницы и главу гражданской обороны города.